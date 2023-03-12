شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وإنبى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع إنبى مساء اليوم فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى والتى تقام باستاد القاهرة. ويخوض الزمالك المباراة بحثا عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد التعادل السلبى مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة من الدورى.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 1، فيما يدخل إنبى المباراة بعد الخسارة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 2/ 1، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين، بخلاف وضعهما في جدول ترتيب الدوري.

س: موعد مباراة الزمالك وإنبى؟

ج: يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري ، وتنقل قنوات أون تايم سبورتس المباراة.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

ج : يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى مكونا من: فى حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، سيف جعفر ، خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، وأحمد مصطفى زيزو.

س : ما ترتيب الفريقين فى الدورى؟

ج : يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17، وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.

س: من هم الغائبون عن الزمالك أمام إنبى؟

ج : يفتقد فريق الزمالك جهود عدد كبير من لاعبيه أمام إنبى، وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود "شيكابالا" وعمر جابر للإصابة، والمهاجم ناصر منسي للإيقاف، ومحمود شبانة ومصطفى الزنارى لأسباب فنية.