شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة إنبى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك وإنبي إلى الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه وائل شعبان وعمر فتحي وأسامة إسماعيل ومصطفى عثمان حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

وأدار عبد العزيز السيد 6 مباريات للزمالك قبل لقاء اليوم، فاز الفارس الأبيض في 5 مواجهات منها وخسر لقاءً وحيداً.

وكانت آخر مباراة أدارها عبد العزيز السيد للزمالك أمام غزل المحلة، وخسر الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة عشرة لدوري هذا الموسم، واحتسب ركلة جزاء لزيزو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17، وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.