شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام كأس العالم للخماسى الحديث بمنافسات التتابع المختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار اليوم، الأحد، على منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التى تستضيفها مصر بالتجمع الخامس خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس الجاري.

وانطلقت مسابقة التتابع المختلط فى العاشرة ونصف صباحاً بمنافسات السلاح، وتشهد مشاركة مصرية تضم الثنائي "مهند شعبان وهايدي عادل" والزوجي "معتز وائل وملك إسماعيل".

وتستكمل المسابقة عند الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بالفروسية، ثم النقاط الإضافية للسلاح عند الساعة 4.35 دقيقة عصرا، قبل أن تبدأ مسابقة السباحة عند الخامسة مساءً، ثم ليزر-رن عند الساعة 5.25 دقيقة مساءً..

واختتمت أمس منافسات فردي الرجال والسيدات، وفي نهائي الرجال حصد النجم الأولمبي أحمد الجندي الميدالية الذهبية عقب إحتلاله المركز الاول بمجموع نقاط 1516، فيما جاء زميله مهند شعبان بالمركز الرابع برصيد 1505 نقطة.

وجاءت باقي نتائج اللاعبين المصريين في الدور النهائي على النحو التالي: معتز وائل في المركز التاسع برصيد 1486 نقطة، ومحمد الجندي في المركز الـ 11 برصيد 1473 نقطة، وأحمد أشرف في المركز الثامن عشر.

وفي نهائي السيدات حصلت سلمى أيمن على الميدالية البرونزية لفردي السيدات عقب تواجدها في المركز الثالث برصيد 1392 نقطة، فيما جاءت البطلة الواعدة ملك اسماعيل صاحبة ال 17 عامًا في المركز الخامس بمجموع نقاط 1379 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الإيطالية إلينا ميكيلي صاحبة المركز الرابع والحاصلة على ذهبية بطولة العالم الأخيرة بالإسكندرية.

واقيمت البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، وهي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم، يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم.

وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف العام القادم، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.