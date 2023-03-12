شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعيد تقييم أجانب المصرى تمهيداً لضم محترفين جدد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدي خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق في المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصري قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسي إلياس الجلاصي، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو، وإيزي إيميكا.

وكان النادي المصري قد استهل مشوار الوديات لإعداد الفريق بمعسكر بورسعيد بخوض مباراة ودية أمس مع فريق الأمل بناشئين المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأول بسبعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف الفريق الأول شريف دابو " هدفين " وهدف واحد لكل من الناشئ محمد الظريف وعمرو المرسي ومروان حمدي وكريم العراقي وحسام جريشة ، فيما أحرز هدف فريق الأمل محمد المرسي.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات بمعسكره فى بورسعيد استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام البنك الأهلي، والمقرر لها 2 أبريل المقبل، بعد تأجيل مباراة الزمالك بسبب انشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان حسام حسن قرر منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22.