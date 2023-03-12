شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أسوان فى الجولة 21 من الدوري والتى تقام باستاد أسوان.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

محمود جنش في حراسة المرمى

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف نجويم.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد رضا بوبو

خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، مروان محسن، وناصر ماهر.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة فيوتشر وأسوان بالدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1، وسجل مهند لاشين وأحمد عاطف هدفي الانتصار، فيما سجل المغربي أحمد بلحاج المنتقل حديثًا لصفوف الزمالك، هدف أسوان الوحيد.