شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للكاراتيه يخطر الاتحاد المصرى بتعديلات تنظيم البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصرى للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خطاباً من نظيره الدولى يخطره فيه ببعض التعديلات الخاصة بقواعد تنظيم البطولات لدورى الشباب و"السيرياس إيه" لعام 2023.

ومن أهم التعديلات التى جاءت فى البريد الإلكترونى الذى تلقاه الاتحاد أن يكون استخدام البدلة المعتمدة من الاتحاد الدولى مطرزة الكتفين بالعلامة التجارية باللون الأحمر والأزرق لجميع الفئات، سواء كاتا أو كوميتيه، داخل جميع البطولات من عالم أو سيرياس إيه أو دورى عالمى أو دورى شباب.

وبدأ اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى مخاطبة وزارة الآثار للحصول على الموافقات الخاصة ببطولة كأس مصر والتى تقام نهاية شهر أبريل المقبل.

وقال محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بطولة كأس مصر ستكون بروفة لبطولة مصر الدولية والتى تقام عقب بطولة الكأس الا انه من المنتظر الحصول على الموافقات من وزارة الآثار.



تعديلات البطولات