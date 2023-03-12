شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى يقود هجوم أسوان أمام فيوتشر.. وإيفونا بديلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر، فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى عمرو حسام وأحمد فتحي كاستلو ومحمد حمدي زكي ومحمد مصطفى ميدو ومحمد ناجي جدو وعماد فتحي ومحمد عطوة ورفائيل إياجو وعلى فتحي وحسام عرفات وبلال السيد. ويجلس على مقاعد البدلاء، خالد وليد وأحمد دحروج وماليك إيفونا ومصطفى عبد الرسول وديلسون كامونى وإسلام جمال وأحمد خالد ومحمد المرسي وإسلام صلاح.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة فيوتشر وأسوان بالدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1، وسجل مهند لاشين وأحمد عاطف هدفي الانتصار، فيما سجل المغربي أحمد بلحاج المنتقل حديثًا لصفوف الزمالك، هدف أسوان الوحيد.