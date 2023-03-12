شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يضع برنامجا تدريبيا لتصحيح مسار الإسماعيلى خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على وضع برنامج تدريبى للاعبيه خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الأول.

ويتطلع جهاز الدراويش للإرتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن إستيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

وتعادل الاسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من إبريل المقبل.

في سياق آخر، وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.