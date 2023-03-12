شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية حسين الشحات للمشاركة فى مباراة الأهلي والقطن الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية حسين الشحات لاعب الأهلي للمشاركة مع الفريق فى مباراة القطن الكاميروني المقرر لها 17 مارس الجاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وغاب حسين الشحات عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة بشد فى السمانة، قبل أن يتعافى ويُشارك في تدريبات الفريق تدريجياً إلى أن أصبح جاهزاً للمشاركة فى مباراة القطن.

وظهر حسين الشحات بشكل جيد في مباريات الأهلي الأخيرة وأصبح أحد الأوراق الرابحة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، وبات من المتوقع الإعتماد عليه كأساسي أو بديل في مباراة القطن يوم الجمعة المقبل التى يخوضها الأهلي تحت شعار الفوز فقط من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

على صعيد متصل، قررت بعثة النادي الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.

ويلعب الأهلي مع القطن بالكاميرون فى السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز فيها للحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة بعد الخسارة القاسية أمس، السبت، من صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير (2_5).

وسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة وخاض مباراة صن داونز أمس، وقرر الجهاز الفني البقاء في جنوب أفريقيا عدة أيام وخوض تدريبات يومية هناك بدلاً من العودة للقاهرة والسفر مرة أخرى للكاميرون، على أن تطير البعثة للكاميرون الأربعاء المقبل على طائرة خاصة أيضاً.

الأهلي كان قد استقر على السفر من جنوب أفريقيا للكاميرون 14 الجاري قبل أن يُقرر تأجيل السفر لمدة 24 ساعة، حيث تقرر السفر 15 والبقاء فى الكاميرون 48 ساعة قبل خوض اللقاء المرتقب أمام القطن.