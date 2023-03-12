الامارات | أنشيلوتي يحذر لاعبيه من سيناريو تشلسي قبل مواجهة ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي تحذيرا شديدا إلى لاعبيه، عقب الفوز على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني أمس، محذرا إياهم من صعوبة المواجهة المقبلة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام ليفربول في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد أنشيلوتي في تصريح صحافي نقلته صحيفة "ميرور" الإنجليزية إن لقاء ليفربول لم ينته، رغم الفوز الكبير 5-2 في الذهاب، وإن "سيناريو تشلسي" قد يتكرر، مطالبا لاعبيه بدخول المباراة ونسيان الفوز في الذهاب. وكان الريال الموسم الماضي في ربع النهائي فاز على تشلسي ذهابا 3-1 في لندن، لكنه خسر إيابا 3-2، وكان قريبا من مغادرة البطولة.

وقال أنشيلوتي: لدينا فارق 3 أهداف لصالحنا، لكننا لم نحقق شيء ولم نحسم أي شيء، علينا خوض 90 دقيقة بكامل تركيزنا".