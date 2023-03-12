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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري الاسباني، يحل نادي برشلونة ضيفا على نظيره أتلتيك بيلباو، في مواجهة صعبة على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أصبح البارسا مطالبا بتحقيق الانتصار اليوم، للحفاظ على فارق 9 نقاط مع ريال مدريد، خاصة بعد فوز الأخير على نظيره إسبانيول بثلاثة أهداف لهدف، والتي أقيمت اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

يدخل نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ولعب 24 مباراة فاز في 20 لقاء وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهما.

أما أتلتيك بيلباو فقد نجح في جمع 33 نقطة حتى الآن، يحتل بها المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا، بعد فوزه في 9 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 9 لقاءات.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو يوم غد الأحد الموافق 12 مارس 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

ومن المنتظر أن يدخل تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة لقاء اليوم بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - أليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو.

في خط الهجوم: رافينيا دياز - ليفاندوفسكي - فيران توريس.

يسعى برشلونة للفوز وتوسيع فارق النقاط مع غريمه ريال مدريد الذي حقق فوزًا على إسبانيول بثلاثية لهدف مساء السبت في مواجهات الجولة ذاتها.

ويأتي برشلونة في المركز الأول برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد "الوصيف"، أما أتلتيك بلباو يتواجد في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم

يعلق على المباراة، عصام الشوالي عبر قناتي beIN sports HD1، وbeIN sports 1 HD premium.

قائمة برشلونة

"تير شتيجن - بوسكيتس - جافي - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - إيناكي بيا - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - رافينيا - كوندي - بالدي - إريك جارسيا - بابلو توريه - أرناو تيناس - ألاركون".

ومن جهة أخرى تأكد غياب عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة عن مباراة ريال مدريد بالدوري الإسباني المقرر لها الشهر الجاري ويعاني ديمبيلي من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال الأسابيع الماضية، ولن يكون حاضرًا في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يفضّل التحلي بالصبر مع ديمبيلي والابتعاد عن أي مخاطرة.

وأوضحت الصحيفة أن ديمبيلي يتعافى بشكل جيد، لكن برشلونة يود تجنب أخطاء الماضي، وبالتالي سينتظر لمزيد من الوقت.

وبذلك يغيب ديمبيلي بنسبة 100%، وفقًا لـ سبورت، عن الكلاسيكو يوم 19 مارس الجاري.

ويرى برشلونة أن المباراة ليست مصيرية مثل إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإلا لتم تسريع عودة ديمبيلي.