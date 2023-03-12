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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك وانبي بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراته القادمة أمام نظيره إنبي، في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك المباراة من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي، بثلاثة اهداف لهدف في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في الدوري الممتاز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراته القادمة أمام إنبي ضمن مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساء بتوقيت جرينتش.



يلتقي الزمالك وإنبي اليوم في إطار الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري العام عند الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، والساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي

وتقام مباراة الزمالك وإنبي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد أن خاض الزمالك مباراته الأخيرة على ستاد برج العرب أمام الترجي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل مباراة نادي الزمالك وإنبي على مجموعة قنوات أون تايم سبورت التي تُعَد هي المالك الحصري لحقوق بث الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورت 1 المباراة، عقب إقامة الاستوديو التحليلي الذي يشهد على تواجد العديد من نجوم التحليل.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي في بطولة الدوري العام

لا بديل أمام فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إلا تحقيق الفوز على إنبي من أجل الزحف نحو مقدمة جدول ترتيب الدوري العام، ومن المنتظر أن يلعب الزمالك ضد إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أشرف روقا، سيف فاروق جعفر، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

معلق مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري

أعلنت إدارة قناة أون تايم سبورتس أن حاتم بطيشة سيقوم بالتعليق على احداث مباراة الزمالك ضد إنبي اليوم في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

حكم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري

حكم ساحة: عبد العزيز السيد

حكم مساعد أول: وائل شعبان

حكم مساعد ثاني: عمر فتحي

حكم رابع: أسامة إسماعيل

حكم تقنية الفيديو: مصطفى عثمان

حكم مساعد فيديو: هشام الدسوقي