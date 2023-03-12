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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري الانجليزي

يهتم متابعوا الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد بمباراة أرسنال وفولهام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي نظرًا لاحتدام حدة المنافسة على قمة الدوري بين أرسنال وفريق مانشستر سيتي

يحتل فريق أرسنال المركزالأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين يحتل فريق فولهام المركز الثامن برصيد 39 نقطة

ويقدم الخليج 365 متابعة لأهم الأحداث قبل مباراة أرسنال وفولهام وموعد مباراة أرسنال وفولهام، والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فولهام، بالإضافة إلى متابعة لأحداث المباراة

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

يلتقي أرسنال ضد فولهام عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة-مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن، والساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة-السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، الساعة السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة أرسنال وفولهام في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة

وأعلنت إدارة القناة أن حفيظ الدراجي سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشكيل أرسنال المتوقع ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المنتظر ان يلعب فريق أرسنال ضد فولهام اليوم بالجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أرون رامسيل

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ساليبا، بن وايت

خط الوسط: جورجينيو، مارتين أوديجارد، تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، ثروسارد

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد فريق فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة آرسنال ضد فولهام

تردد قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500.

القمر، Hispasat 1a |

تردد قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500.

قناة AZ TV: التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E ذات الإستقطاب الأفقي ومعدل الترميز 20400.

قناة IRIB Tv3 الإيرانية: التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

قناة Iran TV3: التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902

قناة 3 Sport: التردد: 11293 عمودي معدل الترميز: 27500 على القمر: Afghan sat 1.