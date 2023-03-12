أمير مرتضى منصور يتحدث عن: تسريب عقود لاعبي الزمالك وغرامة كهربا.. ويوجه طلبا لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن العديد من القضايا التي أثيرت بشأن الفريق الفترة الماضية، أبرزها تسريب عقود بعض اللاعبين، بالإضافة للحديث عن قرب رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، مدرب القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة نادي "الزمالك" مساء أمس السبت: "لا أفهم مين اللي عنده مصلحة لكي يسرب عقود اللاعبين، وفيه جزء كبير جدا من العقود التي سربت ليست صحيحة أو رسمية، ولكن أتحدث عن الفكرة نفسها، وهو ليس سرا حربيا، ونحن من أكبر الأندية في أفريقيا مثل الأهلي وبيراميدز، ويمكن نكون من أقل الميزانيات عن الأندية التي ذكرتها، أنا أعمل تحت ضغوط، وهذه ليست أول مرة تتسرب فيها العقود، حيث حدث ذلك من قبل مع محمد عواد وشيكابالا وأشرف بن شرقي، ولكن هذه المرة الحرب مكثفة".

وأضاف امير: "تسريب العقود الغرض منه التشكيك في إمكانات اللاعبين واستغلال سوء النتائج، وهناك أندية في الدوري تدفع أكثر من الأهلي والزمالك، وعقودنا طبيعية ومنطقية، وميزانية الموسم الحالي من أقل الميزانيات".

رحيل فيريرا

وعن الأنباء المتداولة حول رحيل البرتغالي فيريرا، قال: "أسمع أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، فيريرا عقده لمدة موسم ونصف الموسم، ومتمسكون به ولديه رصيد معنا، هو متواجد في منصبه ونحن كمجلس إدارة ندعمه".

وأضاف: "نحن أكثر ناس نعرف قيمة فيريرا ولا نتعامل مع أحد بالقطعة، وسيحدث تدعيم في الجهاز الفني بدل المعاونين الأجانب، ونعمل على هذا الأمر منذ شهرين، كما أن فيريرا لم يشكُ من أحد في الجهاز الفني وكل ما يقال غير صحيح".

وتابع أمير مرتضى: "حصدنا الدوري والكأس بـ16 لاعبًا من الكبار و4 لاعبين شباب، وقمنا بتدعيم الفريق بـ10 لاعبين. أسمع تجريحا في اللاعبين وفي شخصي، والزمالك كان يجب أن يتم بناؤه في ظل رحيل 12 لاعبًا".

إمام عاشور

وعن رحيل اللاعب إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي، أوضح أمير مرتضى: "عرضت على إمام عاشور توقيع عقد جديد وحاولت التفاوض معه، ولكنه كان ينتظر نهاية عقده لكي يتم التفاوض، وهذا سيضع النادي في مخاطرة لأن عقده سيكون منتهيًا".

وتابع: "ملف إمام عاشور يشبه أزمة بن شرقي وطارق حامد، أثناء فترة اللجنة السابقة تم إعلان التجديد لعاشور وعبد الله جمعة، ولكن عندما استلمت النادي لم يتم توثيق العقود ولم أجد العقود، لكني وجدت في عقد إمام عاشور على النظام الخاص بالاتحاد الدولي، أنه في يناير الماضي يحق له التوقيع لأي ناد آخر".

وواصل امير: "العرض الدنماركي عندما أتى كان قبل إغلاق باب القيد بـ4 أيام، والعروض وصلت إلى 3 ملايين دولار بعد ما كان أول عرض مليون دولار، واللاعب تمسك بخروجه للاحتراف ورفض التجديد وهذه كانت رغبته. عاشور وجد أن هذه فرصة للاحتراف الخارجي، حيث تعاقدت معه منذ 2012 بـ12 مليون جنيه وقمنا ببيعه بـ3 ملايين دولار في آخر سنة في عقده، بما يعادل 90 مليون جنيه".

وأوضح: "صفقة إمام عاشور أكبر صفقة في تاريخ الدوري الدنماركي، بقيمة 3 ملايين دولار، بالطبع رحيل اللاعب خسارة لفريق الزمالك، ورغم حبنا له لكننا لم نكن نريد أن نهدر عليه فرصة الاحتراف، ولا على النادي ماديًا لأن اللاعب كان عقده سينتهي بنهاية الموسم".

كهربا

وعن أزمة غرامة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الحالي، قال أمير مرتضى: "نتمنى أن يسدد كهربا الغرامة المالية المقدرة بمليوني دولار و5% فوائد من تاريخ 20 يونيو 2019، فيفا أنصفنا، ولا نستهدف تدمير مستقبل اللاعب، عرض علينا أكثر من شكل للتسوية ولكنها كانت غير مرضية".

وأشار: "لحق بالزمالك ضرر من فسخ عقد اللاعب أو هروبه، ونتمنى من اللاعب أو مسؤولي الأهلي إنهاء الأمر، نعلم أن الفريق الأحمر ليس طرفًا، ولكن هناك حكمًا صادرًا ونتمنى تنفيذه، وكهربا يشارك بشكل طبيعي مع فريقه وليس لدينا مشكلة شخصية معه".

يشار إلى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد أصدر عقوبة ضد كهربا لصالح الزمالك، بسبب فسخ اللاعب عقده مع الأبيض دون أسباب.