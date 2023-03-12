لإقصاء الأهلي رسميا من دوري الأبطال.. صن داونز يعلّق على مسألة «التفويت» أمام الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مانكوبا منجيني، رئيس فريق كرة القدم بنادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، على مسألة "التفويت" خلال مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال السوداني لاستبعاد الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان صن داونز قد حقق فوزاً كبيراً على الأهلي، بنتيجة 5-2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وفي تصريحات عبر شاشة "المحور"، قال مانكوبا: "نحن نحترم النادي الأهلي، هو أكبر فريق في إفريقيا، وكنا نستعد للتأكد من جاهزيتنا، وكنا نحلل أداء كل اللاعبين، واستطعنا إيقاف عبد القادر وبيرسي تاو، وهناك بعض اللاعبين لم يشاركوا منذ البداية، ومحمد شريف كان يريد استغلال المساحات وكان خطير بالنسبة لنا، وكنا مركزين مع كل اللاعبين وتحليل أدائهم، وعملنا بشكل واسع النطاق".

وأضاف رئيس فريق كرة القدم بصن داونز: "التسديد من خارج منطقة الجزاء هو من نقاط القوة لدى لاعبي الفريق، ولكن لم يكن هناك تعليمات واضحة بشأن ذلك الأمر، ولكن لاعبي الأهلي لم يضغطوا بشكل سريع وهو ما أتاح الفرصة للاعبين من أجل التسديد من خارج منطقة الجزاء وكانت النتيجة إيجابية".

وتابع: "لا أعلم شيء بالنسبة لعودة بيرسي تاو إلى صنداونز، ولكن بالنسبة لأدائه كان من أفضل اللاعبين في المباراة من جانب النادي الأهلي، وقدم أداءً رائعاً، وخلق العديد من الفرص وكان من أهم اللاعبين بالنسبة للأهلي، وكنا نعرف نقاط قوته واستطعنا إيقاف خطورته بشكل كبير".

وواصل مانكوبا: "لدينا أشخاص محترفة في صنداونز، ونسعى للحفاظ على سمعة الفريق، ولدينا مسؤولية تجاه المشجعين والإدارة والجميع، وسيكون معنا جميع اللاعبين في مباراة الهلال السوداني، وسنقدم أفضل أداء لنا، وسيكون لدينا الإرادة للفوز بالمباراة، وسنبذل كل ما بوسعنا لنفوز في كل مباراة، ولسنا من النوعية التي تقوم بتغيير كبير في شكل الفريق ونقوم بإراحة الفريق الأساسي".

واختتم مانكوبا تصريحاته بالقول: "أود أن أطمئن الجميع، أننا لن نذهب إلى السودان ولدينا النية لاستبعاد الأهلي من البطولة، أو يكون لدينا النية للإضرار بالأهلي، وسنحاول ضمان الفوز بكل الطرق الممكنة، ونسجل كل الأهداف المطلوبة، ونريد حصد العلامة الكاملة في المجموعة".

يشار إلى أن خسارة صن داونز من الهلال السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات مع فوز الأهلي على القطن الكاميروني، تعني إقصاء الفريق الأحمر رسمياً من البطولة الأفريقية.