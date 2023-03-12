شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر الحكام غدًا بمشاركة 150 حكمًا في أول تحديات بيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، معسكرا لتطوير التحكيم المصري لمدة أسبوع بداية من غدًا الاثنين 12 مارس، لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار.

وكشف توفيق السيد عضو لجنة الحكام أن المعسكر سيشهد تواجد 150 حكما، وسيكون الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.

ويسعى بيريرا لاستغلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على قدرات وإمكانيات الحكام المصريين، بعدما اطلع على بعض المباريات الأخيرة في الدورى وابدى رضاه عن مستوى الحكام بشكل عام.

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مسئول العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق، مجدى القاضى وفريد سلطان.

وتحدث بيريرا فى بداية الاجتماع عن أسلوب العمل فى المرحلة القادمة، وضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق خلال الفترة المقبلة ،وأبدى سعادته بالعمل والتواجد فى مصر لمدة عام ونصف.

وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك خطة عمل لتطوير المنظومة التحكيمية، والعمل مع جيل جديد من الحكام خلال الفترة القادمة.