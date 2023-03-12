شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مباراة جمعت الزمالك وإنبى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري

التقى الزمالك وإنبى فى 36 مباراة قبل صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاءً، وتعادل فى 11 وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 48 هدفاً وتلقت شباكه 28.



مواجهات الزمالك وانبى

انتهت أول وآخر مباراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 ، وانتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.

ويعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من أصل 19 مباراة، فيما يتواجد إنبي في المركز 15 برصيد 17 نقطة من أصل 20 مباراة.