شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تصدر جدول ترتيب دورى سيدات كرة اليد.. والزمالك رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر جدول ترتيب دورى العمومي للموسم المحلى 2022/2023 بعد انتهاء الجولة الحادية عشر برصيد 32 نقطة.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق الفوز على الشمس بالجولة الحادية عشر بنتيجة 22/20، بعدما حقق الفوز على الزمالك فى الجولة العاشرة بنتيجة 33/21.

وجاء الشمس فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 26 نقطة ثم الزمالك رابعا برصيد 25 نقطة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.