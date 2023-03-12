شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى يرفض حل أزمته مع الإسماعيلى ودياً ويتمسك بشكوى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفلسطيني خالد النبريصى، مهاجم الإسماعيلى، مساعى ناديه لحل أزمته بشكل ودى والعودة للانتظام فى تدريبات الدراويش مرة أخرى.

وتمسك النبريصى بالانقطاع عن التدريبات وشكوى الإسماعيلى فى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على مستحقاته المالية.

وكان النبريصى قد حصل على وعود من مجلس الإسماعيلى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بصرف مستحقاته المتأخرة ولكن دون جدوى ليدخل اللاعب في نوبة من الغضب وينقطع عن التدريبات قبل أن يقرر حزم حقائبه والعودة للبلاده ومخاطبة وكيل أعماله لبدء إجراءات شكوى الدراويش وفسخ تعاقده.

قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فتح خطوط اتصال مع وكلاء اللاعبين الأجانب الهاربين من النادى لحل الأزمات بصورة ودية، تمهيداً لسحب شكواهم ضد القلعة الصفراء لدى الاتحاد الدولى الفيفا.

ويواجه الإسماعيلى أزمات عديدة مع محترفيه الأجانب وهم الأرجنتيني دييجو فرناندو والبوليفي كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسي نور الزمان الزموري والجزائري محمد بن خماسة والفلسطيني خالد النبريصى بسبب مستحقاتهم المادية المتأخرة.

في سياق آخر، وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.