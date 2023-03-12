شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. غادة حسام تتحدى كل الظروف لتحقيق طموحاتها فى عالم كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادة حسام حارس مرمى فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى من أبرز نجمات اللعبة، فى ظل تفوقها الدائم فى تحقيق البطولات المحلية للفريق، لا سيما أنها تتحدى كل الظروف فى ظل إنها متزوجة ولديها طفل، ولكن ذلك لم يمنعها من تحقيق أحلامها وطموحاتها فى كرة اليد.

بدأت غادة حسام ممارسة كرة اليد وعمرها 7 سنوات، عن طريق اختيار عشوائى فى اختبارات، وبدأت فى نادى الزمالك وانتقلت للأهلى موسم 2009 / 2010.

تزوجت غادة حسام من أحمد نبيل لاعب السلاح السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة حاليا وأنجبت طفلا، إلا أنها تصطحب نجلها للمعسكرات بموافقة الجهاز الفنى من أجل استكمال مشوارها فى كرة اليد لتتحدى الظروف وتثبت أن الأمومة ليست عائقاً لتحقيق أو نجاح.

التحقت غادة حسام بكلية التربية الرياضية في القاهرة نظرا لإنها بالقرب من النادي، وكانت تذهب للمحاضرات وهى حامل وبعدها تخرجت، ونجحت فى الحصول على الماجستير.

غادة حسام نجمة تمتلك موهبة كبيرة فى عالم كرة اليد النسائية على صعيد مركز حراسة المرمى، ولديها شقيقتها هبة حسام لاعبة الفريق السابقة، حيث إنها فى عائلة تعشق كرة اليد.