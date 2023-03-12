شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ32 مع فيوتشر فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثالثة عصر اليوم الأحد، يخوض فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مواجهة قوية، عندما يحل ضيفاً على فريق أسوان فى الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وإجمالاً قاد على ماهر فريق فيوتشر فى 65 مباراة، حقق 31 انتصاراً، وتعادل فى 21 مباراة، وخسر 13 لقاءً.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة فيوتشر وأسوان بالدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1، وسجل مهند لاشين وأحمد عاطف هدفي الانتصار، فيما سجل المغربي أحمد بلحاج المنتقل حديثًا لصفوف الزمالك، هدف أسوان الوحيد.