شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ32 مع فيوتشر فى مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في الثالثة عصر اليوم الأحد، يخوض فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر مواجهة قوية، عندما يحل ضيفاً على فريق أسوان فى الجولة 21 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.
وإجمالاً قاد على ماهر فريق فيوتشر فى 65 مباراة، حقق 31 انتصاراً، وتعادل فى 21 مباراة، وخسر 13 لقاءً.
ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.
واطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على عودة وجاهزية المصابين، حيث تعافى كل من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى وديلسون كامونى.
ويخسر فيوتشر أمام أسوان خدمات لاعبه عمر كمال عبد الواحد الذى ثبتت إصابته بقطع جزئى فى الرباط الخارجى للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحى.