شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وإنبى فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري الممتاز أمام إنبى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد التعادل السلبى مع بيراميدز فى الجولة الأخيرة من الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17، وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.



الزمالك وانبي

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.