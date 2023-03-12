شكرا لقرائتكم خبر عن ينتظر هدية صن داونز.. سيناريوهات تأهل الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتلقى الأهلي هزيمة مريرة على يد مضيفه صن داونز بنتيجة (2-5)، بالجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري الأبطال.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن خارج ملعبه ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط.

وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.