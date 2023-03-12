شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل السفر من جنوب أفريقيا إلى الكاميرون 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت بعثة النادي الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.

ويلعب الأهلي مع القطن بالكاميرون فى السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز فيها للحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة بعد الخسارة القاسية أمس، السبت، من صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير (2_5).

وسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة وخاض مباراة صن داونز أمس، وقرر الجهاز الفني البقاء في جنوب أفريقيا عدة أيام وخوض تدريبات يومية هناك بدلاً من العودة للقاهرة والسفر مرة أخرى للكاميرون، على أن تطير البعثة للكاميرون الأربعاء المقبل على طائرة خاصة أيضاً.

الأهلي كان قد استقر على السفر من جنوب أفريقيا للكاميرون 14 الجاري قبل أن يُقرر تأجيل السفر لمدة 24 ساعة، حيث تقرر السفر 15 والبقاء فى الكاميرون 48 ساعة قبل خوض اللقاء المرتقب أمام القطن.

على صعيد متصل، اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر على سير البرنامج التدريبى للاعبين للمستبعدين من رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون، لمواجهة صن داونز والقطن الكاميروني فى دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدى اللاعبون المستبعدون برنامجهم التدريبى فى القاهرة بشكل يومى استعداداً للارتباطات المقبلة، واستبعد كولر كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.