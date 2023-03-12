شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرسل إخطاراً توضيحياً للفيفا بخصوص حق رعاية فرانك إيتوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو النادي المصري إرسال إخطار توضيحى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك فيما يتعلق بحق رعاية فرانك إيتوجا لاعب أشانتي كوتوكو، والذى ضمه المصري في بداية الموسم الجاري لمدة 4 مواسم.

وكان المصري قد تسلم إخطاراً من الفيفا يتضمن دفع النادي البورسعيدي حقوق رعاية إيتوجا إلى الأكاديمية التى بدأ مسيرته الكروية فيها قبل الالتحاق بفريق أشانتي كوتوكو، ويبلغ حق الرعاية 6 آلاف و500 ألف دولار.

ويتضمن عقد المصري مع نادى أشانتى كوتوكو بنداً يفيد بتحمل الأخير مسئولية دفع حق رعاية اللاعب، ولا يتحمل النادى المصرى أى شىء يخص رعاية اللاعب بعد انتقاله إليه.

النادي المصري استهل مشوار الوديات لإعداد الفريق بمعسكر بورسعيد بخوض مباراة ودية أمس مع فريق الأمل بناشئى المصرى، والتى انتهت بفوز الفريق الأول بسبعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف الفريق الأول شريف دابو "هدفين" وهدف واحد لكل من الناشئ محمد الظريف وعمرو المرسي ومروان حمدي وكريم العراقي وحسام جريشة ، فيما أحرز هدف فريق الأمل محمد المرسي.