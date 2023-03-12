أبرزها الزمالك وإنبي ومواجهة برشلونة وبلباو.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 12-3-2023، عدد من المباريات الهامة على الصعيد المحلي والأوروبي.

ففي الدوري المصري، يواجه الزمالك فريق إنبي، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه آرسنال نظيره فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، في الأسبوع 27.

وفي إسبانيا، يحل برشلونة ضيفا على فريق أتليتك بلباو، على ملعب سان ماميس، في إطار الجولة 25 من بطولة "الليجا".

وفي الدوري الإيطالي، يستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع 26.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

الزمالك وإنبي، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

أسوان وفيوتشر، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

آرسنال وفولهام، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

وست هام وأستون فيلا، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 2.

نيوكاسل وولفرهامبتون، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الدوري الإسباني

برشلونة وأتليتك بلباو، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

ريال مايوركا وريال سوسيداد، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

إشبيلية وألميريا، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

فياريال وريال بيتيس، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وسامبدوريا، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

ليتشي وتورينو، 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

هيلاس فيرونا ومونزا، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

فيورنتينا وكريمونيزي، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

روما وساسولو، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

الدوري الألماني

فرايبورج وهوفنهايم، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

فيردر بريمن وبايرن ليفركوزن، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

فولفسبورج ويونيون برلين، 8:30 بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

كليرمون فوت ولانس، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

أجاكسيو ومونبيليه، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

أنجيه وتولوز، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports xtra hd 2.

لوريان وتروا، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports xtra hd 1.

نانت ونيس، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

موناكو وستاد ريمس، 6:05 بتوقيت مصر، 7:05 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مارسيليا وستراسبورج، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا

كوريا الجنوبية والصين، 12:00 بتوقيت مصر، 1:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر ssc extra 2 hd.

اليابان والأردن، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على ssc extra 2 hd.