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7 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام إنبى فى الدورى الليلة.. تعرف عليهم

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

 

ويفتقد فريق الزمالك جهود عدد كبير من لاعبيه أمام إنبى، وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود "شيكابالا" وعمر جابر للإصابة، والمهاجم ناصر منسي للإيقاف، ومحمود شبانة ومصطفى الزنارى لأسباب فنية.

 

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة انبى كلاً من:

 

- حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

 

- الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

 

- الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبد الله "" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

 

- الهجوم: سيف الدين الجزيرى – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا

 

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي فى المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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