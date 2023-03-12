شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يسجلون غياباً عن الزمالك أمام إنبى فى الدورى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويفتقد فريق الزمالك جهود عدد كبير من لاعبيه أمام إنبى، وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود "شيكابالا" وعمر جابر للإصابة، والمهاجم ناصر منسي للإيقاف، ومحمود شبانة ومصطفى الزنارى لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة انبى كلاً من:

- حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي.

- الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

- الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

- الهجوم: سيف الدين الجزيرى – يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد إنبي فى المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.