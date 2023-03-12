شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب دورى سيدات كرة السلة بعد الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول ترتيب بطولة دورى السيدات، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة التاسعة من البطولة.

وتصدر فريق سيدات الأهلى جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه الجزيرة في المركز الثانى برصيد 16 نقطة، وفى المركز الثالث يأتي سبورتنج برصيد 15 نقطة.

ويحل سموحة رابعا برصيد 12 نقطة، بالتساوى مع الاتحاد السكندرى صاحب المركز الخامس، وجمع الطيران 10 نقاط جعلته في المركز السابع ، ويتذيل البنك الأهلى الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 17 إبريل المقبل. وصعد لنصف النهائي فرق كل من الجزيرة والأهلى وسبورتنج بالإضافة إلى هليوبوليس، حيث يلتقى فى نصف النهائي الجزيرة مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس.

ترتيب دورى السلة