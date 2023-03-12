شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف القطن الكاميرونى قبل موقعة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق القطن الكاميرونى بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الجولة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى كولر تدريبات استشفائية اليوم، الأحد، للتخلص من الإجهاد، خاصة العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة صن داونز التى أقيمت عصر أمس، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وفضل جهاز الأهلى البقاء فى جنوب أفريقيا عدة أيام بعد خوض مباراة صن داونز استعداداً للتوجه للكاميرون لخوض مباراة القطن 17 مارس الجارى فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات الذى يختتمه الأهلى بمواجهة الهلال السودانى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.