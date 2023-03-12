شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وميكالى ينظمان مقابلات شخصية للمدربين المتقدمين للرخصة A والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول وميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبي مقابلة شخصية للمدربين المتقدمين للحصول على الرخصة التدريبية A ، وذلك على هامش حفل الافتتاح الذى يقام اليوم بمقر اتحاد الكرة .

ويشهد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عودة الحياة لرخص التدريب الأفريقية بافتتاح الرخصة A، ويتضمن الافتتاح عرضا من مدير إدارة المدربين الدكتور جمال محمد علي للمحتوى العلمي وبرنامج التنفيذ الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من يوم الإثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 شهور، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية، ويحضرالافتتاح مجلس الإدارة برئاسة جمال علام والجهاز الفني والإداري للمنتخبين الأول والأولمبي.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

فيما تلقى الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبات من مؤمن زكريا، ومحمد ناجي "جدو"، وسيد معوض، وأحمد رؤوف، للحصول على دبلومة المدربين بنظام "المسار السريع" حيث تنطبق عليهم الشروط.