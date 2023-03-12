شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر الجزائر الثلاثاء بطائرة خاصة استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الجزائر بعد غدٍ، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا السفر إلى الجزائر الثلاثاء للحصول على وقت كاف قبل المباراة المهمة والمصيرية، وللحفاظ على اللاعبين من الإجهاد حتى يكونوا فى كامل تركيزهم، خصوصاً أنها بنسبة كبيرة ستحدد مصير الفريق الأبيض من الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأنعش نادى الزمالك آماله فى التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على الترجى التونسى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، ونجح زيزو في تسجيل هدف وصناعة هدفين لسيف فاروق جعفر وسيف الجزيرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجمعة 17 مارس في الجزائر ويختتم المجموعة باستضافة المريخ السودانى في الأول من أبريل المقبل،ويتصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وخلفه شباب بلوزداد بـ4 نقاط وأخيرًا الزمالك والمريخ بـ4 نقاط لكل منهما.

في سياق مختلف، أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائرى، عن تغيير ملعب مواجهته أمام الزمالكعبر بيان على موقع "فيس بوك، قال فيه، "بعدما كان مبرمجاً في ملعب 19 مايو 1956 بعنابة، تؤكد إدارة شباب بلوزداد و بعد طلب منها للاستقبال في الجزائر العاصمة أنه تقرر بشكل رسمي استقبال نادي الزمالك المصري في اطار الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال افريقيا، بملعب 05 جويلية 1962، بعدما تعذر قبول طلب الاستقبال في ملعب نيلسون مانديلا ( براقي ) لأسباب تقنية".