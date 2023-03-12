شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يتمسك برفض تمديد تعاقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد مدبولى، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، فكرة تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما استقر اللاعب على الانتقال لأحد أندية الشركات فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأصبح أحمد مدبولى أحد الركائز الأساسية للإسماعيلى ، بالرغم من تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية.

ودخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع أحمد مدبولى لتمديد تعاقده باءت كلها بالفشل في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.

ونجح لجنة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فى إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.

فى سياق آخر، وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات لاعبى الفريق استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.