شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مصارحة بين كولر ولاعبى الأهلى فى جنوب أفريقيا بعد خماسية صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة ومطوّلة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة اليوم، الأحد، للحديث عن سلبيات مباراة الفريق أمام صن داونز أمس بدورى الأبطال، والتي خسرها الأحمر بخماسية مقابل هدفين بدور المجموعات.

وينوي كولر كشف الأخطاء الكبيرة التى ارتكبها لاعبوه فى مباراة صن داونز التى أقيمت على ملعب الأخير، وشهدت تراجعا واضحا على الصعيدين الفنى والخططي للاعبي الأهلي فى المباراة.

ويشاهد كولر مع لاعبي الأهلي ملخص لمباراة الأمس من أجل تذكير اللاعبين بأخطائهم فى المباراة والعمل على تصحيحها الفترة المقبلة فى المنافسات المحلية والأفريقية.

ويبدأ الأهلي اليوم، الأحد، الاستعداد لمباراة القطن بالكاميرون المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال، حيث يتدرب الأهلي فى جنوب أفريقيا، بعدما قرر البقاء فيها عقب مباراة صن داونز على أن يتوجه منها إلى الكاميرون بعد غد الثلاثاء.

على صعيد متصل، يسابق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الزمن لتجهيز حسين الشحات صانع ألعاب الفريق لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب حسين الشحات عن مباريات الاهلى الأخيرة بسبب معاناته من شد في عضلة السمانة، ولكنه عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى ، ويعد حسين الشحات أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الأهلى خلال الفترة الأخيرة، سواء على صعيد تسجيل الأهداف المؤثرة أو صناعة الأهداف.