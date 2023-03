شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن إقامة مباريات البلاى أوف لدورى السيدات 18 مارس بصالة زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واستقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة على اختيار الصالة المغطاة 6 أكتوبر الدولية للألعاب الرياضية "زويل" لإقامة المباريات عليها.

وتقام مباريات دور قبل النهائي مرحلة البلاي أوف خلال الفترة من 18 مارس الجاري وحتى 21 من ذات الشهر، ويلتقي كل فريقين في مباراتين، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة.

وجاء جدول مباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة سيدات كالتالي:

- السبت 18 مارس:

الأهلى : الزهور في تمام الساعة 2 الظهر

سبورتنج : الصيد في تمام الساعة الرابعة عصرًا

الشمس : وادى دجلة في تمام الساعة السادسة مساءً

الزمالك : سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً

-يوم الأحد 19 مارس :

الزهور : الأهلي في تمام الساعة 2 الظهر

الصيد : سبورتنج في تمام الساعة الرابعة عصرًا

وادى دجلة : الشمس في تمام الساعة السادسة مساءً

سموحة : الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة سيدات كالتالي :-

1- الفائز من لقاء الأهلى × الزهور مع الفائز من لقاء سبورتنج × الصيد.

2- الفائز من لقاء الشمس × وادى دجلة مع الفائز من لقاء الزمالك - سموحة.

-الدور النهائي :

الخاسر من (۱) × الخاسر من ( ۲ ) المركزين الثالث والرابع .

الفائز من (1) × الفائز من (۲) - المركزين الأول والثانى، وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022 .

جميع مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي تقام بنظام الـ 3 PLAY OFF – BEST OF.