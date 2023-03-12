شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الوهاب يحصل على بطولة العالم فى "الجيت كون دو" للوزن المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اللاعب المصرى محمد عبد الوهاب، على بطولتى العالم فى "الجيت كون دو" للمحترفين وللهواة، والتى أقيمت فى سيرلانكا، وفى المحترفين استطاع الفوز على حامل اللقب بالتثبيت وحصول على حزام الاتحاد الدولي.

وخاض اللعب 3 جولات فى بطولة العالم للهواه فى بطولة "الجيت كون دو"، واستطاع الفوز بـ 3 مباريات على التوالى والحصول على الميدالية الذهبية.

وسلم وزير الرياضة السريلانكى، رئيس الاتحاد الدولى للعبة، حزام بطولة المحترفين، والميدالية الذهبية للهواة للعب المصرى وسط فرحة المشاركين فى البطولة من مصر والدول العربية.

وأكد اللعب محمد عبد الوهاب، أن حلم تحقيق بطولة العالم للمحترفين وأنه تدرب من أجله منذ فترة واحتاج لتمرينات مكثفة وبتوجهات من مدربه الكابتن أحمد عبد اللطيف.

وأضاف بطل العالم فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سعيد برفع علم بلده، وأنه سيكثف التدريبات خلال الفترة المقبلة لأنه سيواجه العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة كونه حامل حزام المحترفين فى اللعبة.

ولد اللعب محمد الوهاب فى قرية الشباتية بسوهاج، ومارس لعبة الكونغ فو فى تحت قيادة المدرب حاتم عبد النعيم لمدة 6 سنوات وحصل على بطولة الجمهورية ناشئين ثم مارس لعبة التايكوندو وتدرب لمدة 5 سنوات على يد المدرب عمر هاشم.



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