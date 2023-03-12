شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لمؤتمر المناخ.. البارالمبية توقع اتفاقية شراكة فى مجال دمج الاستدامة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى اتفاقية شراكة فى مجال دمج الاستدامة البيئية فى مجال الرياضات البارلمبية، بحضور سيمون دين رئيس اللجنة البارالمبية الأفريقية من غانا، والنائبة الدكتور حياة خطاب نائب رئيس اللجنة البارلمبية الأفريقية وعضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية أوكسا، وتنفيذا لتوصيات مؤتمر المناخ الذى عقد بالقاهرة نوفمبر الماضى.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن اللجنة البارالمبية تدخل عصرا جديدا من التطوير فى الحركة الرياضية ودمجها بكل ما يخص صحة الرياضى ومن بينها دمجها بالاستدامة البيئية، والتى تعتبر الحدث الاول في مصر، لربط البيئة والاستدامة بالرياضة، وبدء تطبيقها في اليوم البارالمبي تحت شعار "الاستدامة البيئية فى الرياضات البارالمبية"، وأول خطوة هو توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة لوضع الاستراتيجيات والخطط وتطبيقها فى رياضات ذوى الاعاقة ، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في الحفاظ علي البيئة ، ومعالجة اثار تغير المناخ وزيادة الوعي البيئي لدي العائلة البارالمبية خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ ، ومن المقرر تنظيم بطولة اليوم البارالمبي تحت عنوان go green ( رياضة خالية من التلوث).

حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة وعماد رمضان امين الصندوق وايهاب حسانين عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد العربى للالعاب البارالمبية والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى.