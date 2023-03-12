شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى.. زيزو وشلبى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى مكونا من: فى حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، سيف جعفر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17، وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.