شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن إتمام بيع دوكو دودو لاعب سموحة مقابل 700 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إتمام بيع البنيني دوكو دودو لاعب وسط سموحة مقابل 700 ألف يورو فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التى حققها اللاعب مع الفريق وبطولة أفريقيا للشباب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، "النهاردة أكملت الاتفاق على صفقة دوكو دودو اللاعب المحترف البينيني في صفوف سموحةً، 350 ألف يورو بعد توقيع العقد بحد اقصي 30 يومًا، 350 ألف يورو قبل إرسال البطاقة الدولية بشرط سفر اللاعب إليهم فى الموعد المحدد قبل إرسال الـ350 ألف يورو الباقية بـ20 يوما وبعد الدفع نرسل البطاقة الدولية".

وأضاف فرج عامر، "اللعيبة كتير فى مصر بس اللي يعرف يبيع صح معروف هو مين، بالمناسبة عندى أكثر من لاعب أستطيع بيعه بمنتهى السهولة وبقيم رائعة غير مسبوقة".



فرج عامر

فى سياق آخر، حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.