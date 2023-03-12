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شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن إتمام بيع دوكو دودو لاعب سموحة مقابل 700 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إتمام بيع البنيني دوكو دودو لاعب وسط سموحة مقابل 700 ألف يورو فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات القوية التى حققها اللاعب مع الفريق وبطولة أفريقيا للشباب.
وأضاف فرج عامر، "اللعيبة كتير فى مصر بس اللي يعرف يبيع صح معروف هو مين، بالمناسبة عندى أكثر من لاعب أستطيع بيعه بمنتهى السهولة وبقيم رائعة غير مسبوقة".
فرج عامر
فى سياق آخر، حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.
جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.
بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.