شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يترقب أول مشاركة بالدورى فى مباراة فيوتشر وأسوان بعد 198 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد رفعت إلى قائمة نادى فيوتشر التى تستعد لمواجهة أسوان، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد زهرة الجنوب، ويعد ذلك هو أول انضمام لرفعت إلى قائمة فريقه منذ قطع إعارته إلى الوحدة الإماراتي فى الميركاتو الشتوي الماضي.

وترجع آخر مباراة شارك خلالها أحمد رفعت مع فيوتشر في الدوري إلى 26 أغسطس الماضي، وبالتحديد فى مواجهة الجونة بختام مباريات النسخة الماضية من الدوري، والتى خسرها فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفى حال مشاركته فى مباراة اليوم أمام أسوان، سيعود رفعت إلى المشاركة فى البطولة المحلية بعد غياب استمر نحو 6 أشهر، أو 198 يوماً بالتحديد، من تاريخ المشاركة الأخيرة.