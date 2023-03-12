الأهلي يجهز حسين الشحات لمواجهة القطن الكاميرونى فى دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفني للنادى الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الزمن لتجهيز حسين الشحات صانع ألعاب الفريق لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب حسين الشحات عن مباريات الاهلى الأخيرة بسبب معاناته من شد في عضلة السمانة، ولكنه عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى.

ويعد حسين الشحات الوراقة الرابحة فى صفوف الأهلى الفترة الأخيرة، سواء على صعيد تسجيل الأهداف المؤثرة أو صناعة الأهداف.

واستعاد الاهلى جهود عمرو السولية بعد تعافيه من إصابة في عضلة السمانة، وأحمد عبد القادر وخالد عبدالفتاح، اللذين تعافيا من إصابة جزع الرباط الداخلي للركبة.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.