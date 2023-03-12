شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة تصحيح المسار بالدورى أمام إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة صعبة عندما يستضيف إنبى، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب الدوري.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 1، فيما يدخل إنبى المباراة بعد الخسارة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 2/ 1، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين، بخلاف وضعهما في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.

من جانبه حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على تحفيز اللاعبين مستغلا الفوز على الترجي في دورى أبطال أفريقيا بالمباراة الماضية، ويرغب البروفيسور في العمل على الجانب النفسى والمعنوى لدى لاعبى فريق الزمالك لإيمانه بأهمية هذه النقطة في مساعدة أبناء ميت عقبة، في طرد الطاقة السلبية، واستعادة الروح المفقودة التي يمكن من خلالها عودة رونق وبريق الفريق ومن ثم المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدورى خصوصاً أن الخواجة على يقين كامل بعدم صعوبة المهمة حيث يشدد المدرب على لاعبيه دائماً بأن الدورى لا يزال في الملعب ولم يحسم.

ومن المتوقع أن يخوض مواجهة إنبى بنفس تشكيل مباراة الترجى كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر، خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

على الجانب الآخر، رفض مسئولو نادى إنبى رصد مكافآت مالية خاصة للاعبى الفريق البترولى قبل مواجهة الزمالك، ويري مسئولو نادى إنبى أن موقف الفريق البترولى صعب في جدول ترتيب الدورى المصري وعليه فإن اللاعيبة تعرف واجباتها جيداً ولا تحتاج إلى ما يحفزها لتحسين موقف الفريق، خصوصاً أن المباراة المقبلة صعبة وتحتاج إلى التكاتف من الجميع.

وطالب تامر مصطفى، المدير الفني من لاعبى الفريق البترولى، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، ويدرس تامر مصطفى أكثر من بديل للدفع به في خط وسط الفريق البترولى أمام الزمالك لتعويض غياب عماد ميهوب بسبب الإيقاف خصوصاً أن الأخير من العناصر والركائز الأساسية في تشكيل إنبى، وذلك لمحاولة، ضبط منطقة الوسط، أمام الفريق الأبيض.

وينوى تامر مصطفى، إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك لرغبته في إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى بالدفع بخالد رضا، بعد الشفاء من الإصابة، فضلا عن عدم البدء بإيريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.