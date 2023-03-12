شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عفيفي يحصل على المركز الرابع فى بطولة العالم للجمباز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عفيفي منتصر لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، على المركز الرابع في نهائيات جهاز المتوازي وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطنى المصرى للجمباز الفنى رجال وآنسات بفاعليات بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو - ازربيجان وذلك ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحققت نانسي طمان المركز السابع في نهائيات جهاز حصان القفز وذلك خلال بطولة كأس العالم للأجهزة والمقامة حاليًا بباكو - أزربيجان.

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال والفني أنسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 9 حتي 12 مارس الجاري.

يمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران وأحمد المراغي وعمر محمد وأحمد عبدالرحمن ومحمد منتصر عفيفي وعبدالرحمن عبدالحليم

المدير الفني جمال مطر والمدرب شريف جودت

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

نانسي طمان وجني محمود وجني عبدالسلام

والمدربين

الكابتن فريدة شكري المدير الفني والكابتن زكريا غالب

وتعد البطولة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث من المقرر خوض المنتخب عدة بطولات أخرى الفترة المقبلة فى مشواره للتأهل للأولمبياد

ومن جانبه اعرب الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز عن سعادتة بالمستوي المتميز للبعثة المصرية خلال مشاركتها فى بطولة العالم المقامة حاليا بدولة ازربيجان .

ووعد رئيس الاتحاد المصري بمزيد من النتايج المتميزة لأبطال منتخب مصر للجمباز خلال الفترة المقبلة وعلي رأسها بطولة العالم التي تستضيفها مصر ابريل المقبل القاهرة 2023