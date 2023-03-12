شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع خطة خاصة لتدريبات المصري فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، مع الجهاز الفني للفريق، لوضع خطة تدريب اللاعبين داخل معسكرهم فى بورسعيد خلال شهر رمضان المبارك، استعداداً لاستئناف مباريات دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم. ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للمصري فقرة تدريبات الفريق بعد الإفطار.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات بمعسكره فى بورسعيد استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام البنك الأهلي، والمقرر لها 2 أبريل المقبل، بعد تأجيل مباراة الزمالك بسبب انشغال الفريق الأبيض بخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان حسام حسن قرر منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة، وذلك بعد الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ليحصد المصرى الفوز الثانى على التوالى.

ومن المقرر أن يضع حسام حسن خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف يتخللها بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين حيث يدرس حسام حسن استمرار الاعتماد على عصام ثروت في حراسة المرمى بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق.

ويفتقد النادى المصرى لجهود ثنائى الفريق إيزى إيميكا ومروان حمدى، وذلك فى المباراة المقبلة للفريق البورسعيدى، بسبب عقوبة الإيقاف، وكان إيزى إيميكا قد حصل أمس على الإنذار الثالث، على هامش مشاركته فى فوز فريقه بهدف نظيف على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 بالدورى، فيما يواصل مروان حمدى الغياب بعد تعرضه للإيقاف مباراتين عقب طرده فى المباراة قبل الماضية أمام إنبى والتى فاز خلالها المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22.