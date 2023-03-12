شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستدرج فيوتشر لمواصلة الصحوة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق أسوان على ملعبه بصعيد مصر فريق فيوتشر، فى لقاء مثير بين الفريقين، تنطلق أحداثه فى الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة فيوتشر وأسوان بالدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1، وسجل مهند لاشين وأحمد عاطف هدفي الانتصار، فيما سجل المغربي أحمد بلحاج المنتقل حديثًا لصفوف الزمالك، هدف أسوان الوحيد.

وتجرى محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتأهيل وتجهيز المهاجم الأنجولى ديلسون كامونى للحاق بالمباراة حيث تعرض اللاعب لإصابة في الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات والمباريات خاصة مباراتي المحلة ومن قبلها الأهلي، ومن المقرر أن تشهد تدريبات الفريق غدا، تقييم حالة اللاعب وقدرته على المشاركة.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي على عودة وجاهزية المصابين، حيث تعافى كل من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى وديلسون كامونى.

ويخسر فيوتشر أمام أسوان خدمات لاعبه عمر كمال عبد الواحد الذى ثبتت إصابته بقطع جزئى فى الرباط الخارجى للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجى يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحى.