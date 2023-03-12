شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة طلائع الجيش وأهلى بنغازى الليبى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، رحلة استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلي بنغازي الليبي 4 إبريل المقبل، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل فى بنغازي. وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة. ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

موعد مباراة طلائع الجيش وأهلى بنغازى الليبى فى البطولة العربية

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدف

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد فتح الله عن دفاع الطلائع في مباراة المصري البورسعيدى بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري.