شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبى اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الزمالك وانبى فى جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17، وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.

الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 20.58 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 6.10 مليون يورو.

36 مباراة جمعت الزمالك وإنبى

التقى الزمالك وإنبى فى 36 مباراة قبل صدام الليلة حقق الفارس الأبيض الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 48 هدفاً وتلقت شباكه 28 .

نتيجة المواجهتين الأولى والأخيرة بين الزمالك وإنبى

انتهت أول وآخر مباراة جمعت الزمالك وإنبى بالتعادل 1-1 ، وانتهت 8 مباريات بين الزمالك وإنبى بنتيجة 1/0 ، بينما كان أكبر فوز للزمالك على انبى بنتيجة 4-1 بينما كان أكبر فوز لانبى على الزمالك بنتيجة 3-1.



هدافو الزمالك وإنبى

يعد عبد الحليم وشيكابالا هدافى الزمالك فى إنبى برصيد 3 أهداف، بينما عمرو زكى هداف إنبى فى الزمالك برصيد هدفين.