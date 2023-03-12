شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة بحثاً عن فوز جديد بالدوري.

وأحكم فريق بيراميدز سيطرته على صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، حصدها من التعادل في المباراة الأولى داخل الديار أمام الجيش الملكي بهدفين لمثلهما، ثم التعادل أمام فيوتشر بهدف لمثله، والفوز على إسكو دي كارا التوجولي ذهاباً وإياباً، ليتصدر مجموعته بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.