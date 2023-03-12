شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة بحثاً عن فوز جديد بالدوري.
ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بنظيره الجيش الملكي المغربي.
وتقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد 19 مارس الجاري، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.
ويدير المباراة، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيل لاريا، ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول، ورونالد أددي المساعد الثاني، وأكوا جوليان الحكم الرابع.