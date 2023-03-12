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بيراميدز يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة بحثاً عن فوز جديد بالدوري.

وأحكم فريق بيراميدز سيطرته على صدارة مجموعته بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط، حصدها من التعادل في المباراة الأولى داخل الديار أمام الجيش الملكي بهدفين لمثلهما، ثم التعادل أمام فيوتشر بهدف لمثله، والفوز على إسكو دي كارا التوجولي ذهاباً وإياباً، ليتصدر مجموعته بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بنظيره الجيش الملكي المغربي.

وتقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد 19 مارس الجاري، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط العاصمة المغربية.

ويدير المباراة، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيل لاريا، ويعاونه مواطنه كواسي أتشيمبونج المساعد الأول، ورونالد أددي المساعد الثاني، وأكوا جوليان الحكم الرابع.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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