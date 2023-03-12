شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز نادى الداخلية يترقب إعلان مباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لنادى الداخلية، بقيادة علاء عبد العال، إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر للتعرف على منافس الفريق فى هذا الدور من أجل بدء الاستعداد لهذه المباراة.

اقترب محمد نجيب مدافع فريق الداخلية من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء فترة التأهيل الخاصة باللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الفريق أمامالأهلي في الجولة قبل الماضية .

وغاب محمد نجيب عن مباراة الداخلية أمام الاهلي ومباراة غزل المحلة في بطولة الدوري ، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري حيث أصيب بكدمة في الضهر.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادي الداخلية فى تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية أخري ، بناء علي طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق ، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري ، وتلقي سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه الموسم المقبل .