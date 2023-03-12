شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة على رأسها مباراة الزمالك وانبى.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا

موعد مباراة أسوان وفيوتشر

يستدرج فريق أسوان على ملعبه بصعيد مصر فريق فيوتشر، فى لقاء مثير تنطلق أحداثه فى الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخرين، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وإنبى