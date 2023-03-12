شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يطمئن على برنامج اللاعبين المستبعدين فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على سير البرنامج التدريبى للاعبين للمستبعدين من رحلتى جنوب أفريقيا والكاميرون، لمواجهة صن دوانز والقطن الكاميروني، فى دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدى اللاعبون المستبعدون برنامجهم التدريبى فى القاهرة بشكل يومى استعداداً للارتباطات المقبلة، واستبعد كولر كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس ومحمود متولي من رحلة الأهلي لجنوب أفريقيا والكاميرون.

ويستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى المقرر لها مساء الجمعة المقبل فى مدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.